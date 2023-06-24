محمد فايز فرحات : جماعة الإخوان لم تكن مصرية ولكنها جزءا من تنظيم دولي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مصرية ولكنها جزءا من تنظيم دولي عبارة للقطب ولديهم مشروع ليس فقط لمصر ولكن للقارة وفي العالم أجمع يريدون تنفيذه.

وأضاف "فرحات" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه لو تم إعادة النظر في مفهوم المواطنة والمواطن المصري بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية كانت الدولة المصرية ستدخل في حرب أهلية في تلك الوقت، وبدأت مؤشرات هذه الحرب بالفعل خلال الممارسات التي قام بها هذا التنظيم ضد ضد أقليات دينية.

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات، أن تقسيم المواطنين على حسب درجات الإيمان كان هذا مؤشرا لتقسيم الشعب، مشيراً إلى أن المواطن المصري يقبل الطعن في جميع الأشياء ما عدا الطعن في مستوى إيمانه.