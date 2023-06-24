عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد فايز فرحات : جماعة الإخوان لم تكن مصرية ولكنها جزءا من تنظيم دولي

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مصرية ولكنها جزءا من تنظيم دولي عبارة للقطب ولديهم مشروع ليس فقط لمصر ولكن للقارة وفي العالم أجمع يريدون تنفيذه.

txt

محمد فايز فرحات: الاشتباكات ستعود إذا لم تتجدد الهدنة في السودان

txt

محمد فايز فرحات: هناك تقييم إيجابي داخل اللجان المختلفة لجلسات الحوار الوطني

وأضاف "فرحات" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه لو تم إعادة النظر في مفهوم المواطنة والمواطن المصري بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية كانت الدولة المصرية ستدخل في حرب أهلية في تلك الوقت، وبدأت مؤشرات هذه الحرب بالفعل خلال الممارسات التي قام بها هذا التنظيم ضد ضد أقليات دينية.

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات، أن تقسيم المواطنين على حسب درجات الإيمان كان هذا مؤشرا لتقسيم الشعب، مشيراً إلى أن المواطن المصري يقبل الطعن في جميع الأشياء ما عدا الطعن في مستوى إيمانه.

الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الإخوان الإرهابية الإعلامية عزة مصطفى الدكتور محمد فايز فرحات الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام برنامج صالة التحرير جماعة الإخوان الإرهابية قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

ترشيحاتنا

بلّغ الإدارة .. حجازي يكشف موقفه من مونديال الأندية

مدير التعاقدات السابق بالأهلي لـ حسين الشحات : لحظة التجديد دي هتعرف قيمتها بعدين

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع قادة غربيين بشأن التطورات في روسيا|فيديو

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأمن يكشف حقيقة تغيب طفل عن منزله بدمياط

استعد للعيد .. أعشاب لازم تجيبها قبل أكل اللحمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات على أجساد نجوم الفن| عين “قمر” عليها حارس.. منى زكي بالجبس.. و"فؤش" يعاني بسبب رامز

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ