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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد فايز فرحات: الاشتباكات ستعود إذا لم تتجدد الهدنة في السودان

صدى البلد

 

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات،إنه ما لم يكن هناك اتفاق على هدنة جديدة أو تدخل أطراف ثالثة في أزمة السودان، سوف يعود القتال مرة أخرى، وهذا راجع إلى أمور كثيرة، منها أولا أزمة الثقة التي ما زالت كبيرة بين الجانبين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السوداني مؤمن بفكرة أساسية، وهي ضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي الذي ورثه منذ انهيار النظام السابق، فوضع الدعم السريع هو وضع استثنائي، ووضع غير طبيعي داخل الدولة السودانية.

ولفت إلى أن هناك عاملا آخر، أن كل الهدن التي تم التوصل إليها منذ بدء الأزمة الحالية يمكن وصفها بأنها هدن بالأساس ليست سياسية، ليست وقفا لإطلاق النار، بعضها كان أقرب لتنظيم العمليات القتالية، وتوفير ملاذات وممرات آمنة للمدنيين.

وتابع أنه بالتالي كل هذا يفسر لنا لماذا كل الهدن كانت هشة، بمعنى أنها لم تؤد إلى وقف كامل أو حتى ولو مؤقت لإطلاق النار أو العمليات القتالية بين الجانبين.

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