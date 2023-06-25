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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

 الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد “تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة”.

حالة البحرين

وعن حالة البحر المتوسط توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وقدمت هيئة الأرصاد نصيحة للمواطنين بعد التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 36 22
بنهــــا 35 23
دمنهور 34 22
وادي النطرون 36 21
كفر الشيخ 34 22
المنصورة 35 23
الزقازيق 35 23
شبين الكوم 35 22
طنطا 34 22
دمياط 30 22
بورسعيد 30 22
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 21
العريش 32 21
رفح 31 22
رأس سدر 36 21
نخل 36 18
كاترين 32 15
الطور 34 25
طابا 35 23
شرم الشيخ 39 28
الإسكندرية 30 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 22
السلوم 31 21
سيوة 36 21
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 27
سفاجا 36 26
مرسى علم 37 27
شلاتين 37 27
حلايب 34 28
أبو رماد 35 27
رأس حدربة 35 28
الفيوم 38 23
بني سويف 38 23
المنيا 38 24
أسيوط 39 24
سوهاج 39 24
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 29
الوادي الجديد 41 24
أبوسمبل 41 26
 

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس الظواهر الجوية المتوقعة الأحد

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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

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