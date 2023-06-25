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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرارة وصلت 33 درجة.. تحذير عاجل من طقس مكة المكرمة والمزدلفة

صدى البلد

توقّع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية السعودية، خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.


وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 32 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 33 درجة.

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

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وتوقع المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة".

السعودية الساعات القادمة الطقس واس وكالة الأنباء السعودية

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