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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواصف وأمطار غزيرة في عيد الفطر بالسعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف المتخصص في علم الأرصاد، معاذ الأحمدي، عن الأحوال الجوية في أول أيام عيد الفطر في السعودية، وقال إن هناك حالة جوية تبدأ الخميس وستكون ذروتها يومي الجمعة والسبت 21 و22 أبريل مع ملامح حالة جوية أخرى 24 أبريل الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الأول من عيد الفطر

كما أضاف "أجواء رائعة ستعيشها مناطق السعودية في الأيام الأخيرة من رمضان وأيام عيد الفطر، فهناك حالة جوية من عدم الاستقرار ستؤثر على مناطق واسعة بعواصف رعدية وهطول الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة وتساقط حبات البرد وتصحب بالرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار تشمل منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم، والرياض وأجزاء من تبوك والجوف والمنطقة الشرقية، كذلك جنوب المملكة ومرتفعات تهامة منطقة عسير جازان أبها الباحة النماص ضمن تأثير الحالة"

 

وأوضح في تصريحات نشرتها صحف سعودية، أن تنظيم الغلاف الجوي مثالي على السعودية خلال الفترة المقبلة، فالحالة الجوية سببها ستتعمق أخاديد علوية من المنخفض الجوي واستجابة من surface السطح عالية تستثير ذلك، وتحدث الاضطرابات الجوية مؤشرات عديدة متوقعة أهمها حمل حراري عال وفوارق حرارية كبيرة، التي تجعل العواصف الرعدية شديدة، وسرعة التيارات الصاعدة

 

كما أكد على أهمية أخذ الحيطة والحذر وتتبع التنبيهات من الجهات المختصة المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني.

السعودية عيد الفطر عواصف حالة جوية رمضان

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