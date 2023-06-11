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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العاصفة تقترب|الأرصاد تكشف مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، إنه مع يوم الثلاثاء المقبل متوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني مرة أخرى، وسيؤثر بشكل كبير على الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد والذي سيعمل على وجود نشاط في الرياح مثير للرمال والأتربة، لافتة إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق من الجمهورية.
 

فيما أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى مابين الـ 32 و33 درجة مئوية خلال فترة النهار.
 

طقس اليوم الأحد
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترة الليل مصحوبة بارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح ينحصر اليوم في جنوب سيناء فقط  وباقي مناطق الجمهورية يسود بها الاستقرار التام، لافتة إلى أنه متوقع استمرار هذه الأجواء حتى غدًا الإثنين.

 

 

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