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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

صادم..شاهد ما يحدث
صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

أظهر مقطع فيديو مروع ماذا يحدث على جلد الإنسان عندما يلسعه النحل في عملية وصفها غالبية المشاهدين بـ “علية معقدة مذهلة”. 

بين مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، كيف تعمل لسع  النحلة عن قرب عندما تتحرك شفراتها ذهابا وإيابا نافستا السم في الجرح. 
 

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لسعة النحل 

يحتوي سم لسعة النحل على بروتينات تؤثر على خلايا الجلد والجهاز المناعي مسببة الألم والتورم حول منطقة اللدغة.

وعندما يلدغ النحل البشر يطلقون مادة كيميائية تسمى “ميليتين” على جسد ضحيتهم شائكة مثل السيف المسنن. 

يشير التعليق على مقطع الفيديو: “عندما تلسع  النحلة تستمر عضلاته  في الحفر والضخ لفترة طويلة بعد رحيلها، وكلما طالت مدة بقاء الإبرة في الجلد، يتم إطلاق المزيد من السم، واستمرار هجومها السام لمدة تصل إلى دقيقة”. 

يستمر المقطع في إظهار الشكل الذي تبدو عليه الحشرة عن قرب، مع ضخ السائل في جسم الضحية وهو مصنوع من ثلاثة أجزاء قضيب تثبيت أسفل المنتصف وشفرتان شائكة للحفر.

وعندما تتحرك الشفرات ذهابا وإيابا فإنها تضخ داخل بصلة السم وتدفقها بشكل أعمق في الجرح حتى يفرغ كيس السم تماما.

ويمكن تهدئة الألم بضغط بارد أو مضادات الهيستامين.

وشعر مستخدمو تويتر بالرهبة من مدى تعقيد لدغة النحل، فعلق أحد الأشخاص: "تصميم الله أمر لا يُصدق بالنسبة لي"، كما أضاف آخر: “أكثر تعقيدا بكثير مما كنت أتوقعه! شكرا للمشاركة!”. 

 

 

 

 

 

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