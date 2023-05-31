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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلية نحل ونباتات زينة|ننشر تفاصيل تفعيل الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية بالمدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخطة المقترحة لتفعيل الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أجندة الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 تشمل :

  • شهر يوليو 2023 :

-الأسبوع الأول إعادة تدوير المستهلكات والمخلفات

-الأسبوع الثاني تنفيذ بعض المشروعات الطبيعية والمشروعات الصناعية

-الأسبوع الثالث تنفيذ وجبات متوازنة في بعض الوجبات السريعة. والاسبوع الرابع تنفيذ خلية نحل من بواقي الأخشاب. 

 

  • شهر أغسطس 2023:

-الاسبوع الأول تنفيذ قطعة فنية باستخدام بعض غرز التطريز 

-الاسبوع الثاني زراعة بعض نباتات الزينة 

-الاسبوع الثالث تنفيذ حقيبة الاسعافات الاولية من خامات البيئة المتاحة والتدريب علي محتوياتها

-الاسبوع الرابع طلاء خلية النحل السابق تنفيذها.

 

  • شهر سبتمبر 2023:

 تصفيات لاختيار أفضل منتج من منتجات النشاط الصيفي من "المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلي". 

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن تفعيل الأنشطة التربوية الصيفية في المدارس كوسيلة تربوية لبناء شخصية الطلاب وحمايتهم من كافة الظواهر السلبية، وذلك تنفيذا لخطة الادارة العامة للتربية الاجتماعية ، وفي هذا الاطار قامت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الماضي ، بإطلاق مسابقة "أفضل نادٍ صيفي على مستوى الجمهورية. 

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