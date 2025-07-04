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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتابع إطلاق التيار بمحطة محولات روافع رشيد 2

محطة محولات روافع رشيد
محطة محولات روافع رشيد
وفاء نور الدين

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق التيار بمحطة محولات “روافع رشيد 2” بجهد 220/66/11 ك.ف لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، واطمئن على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، وبدء التشغيل كأحد أهم المصادر لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتم تنفيذ المشروع طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، وفى توقيت زمنى قياسي نظرا لإرتباطه بموعد زراعة المحاصيل خلال موسم الزراعة الصيفى، وتمت متابعته ميدانيا من قبل الدكتور محمود عصمت على مدار الشهرين الماضيين، وشهد تنسيقا وتعاونا وتكاملا بين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتشغيل المشروع قبل الموعد المحدد دون تأخير، لكى يتم اللحاق بالموسم الزراعي، الأمر الذى عكس كفاءة الأداء والانضباط في التنفيذ ، حيث تُعد محطة “روافع رشيد 2” من الطراز المدمج الحديث، وتضم عدد 2 محول بجهد 220 ك.ف وعدد 6 محولات بجهد 66 ك.ف، بما يعادل في قدراتها التشغيلية محطتين مستقلتين، ما يُشكل إنجازًا تقنيًا يُعزز من مرونة الشبكة القومية واستعدادها لتلبية احتياجات التوسعات التنموية، والمحطة أحد مصادر التغذية الكهربائية الرئيسية لمشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع العمرانى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصحراء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، وأن هناك اهتماما كبيرا "بالكهرباء" كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، موضحا العمل فى إطار خطة متكاملة ومحددة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي فى إطار خطة الدولة لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، مشيدا بالقائمين على تنفيذ المشروع على كافة الجهود والربط على الشبكة، والالتزام بالتوقيت المحدد للحاق بالموسم الزراعي، مشيرا إلى استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، موضحا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، مؤكدا على الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

الكهرباء وزير الكهرباء محطة محولات “روافع رشيد

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