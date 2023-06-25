قبل عيد الأضحي.. اشتري أرخص اللحوم من هنا

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقبل فيه المواطنون علي شراء اللحوم الحمراء استعدادا لاستقبال العيد، وتوفر المنافذ الحكومية اللحوم بأسعار أقل من السوق من أهمها منافذ الزراعة والتي توفر اللحوم بأسعار 225 جنيهًا للكيلو البلدي .

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا للكيلو، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.

اللحوم بأسعار مخفضة

قال أدهم يحيى جزار وصاحب مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة،: "الأسعار اللي أنا ببيع بيها أطبقها في أي مكان بدون أي زيادة"، لافتا: "ببيع اللحمة الجملي بـ 200 جنيه، والجاموسي الوسط بـ240، والبقري الصغير بـ 260 جنيها"، لافتا: "أنا عامل أطباق لحمة بـ 50 جنيها".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية : "مش برفع الأسعار على الزبون، وسعر كفتة الشوي تبدأ من 120 جنيها".



وقال عمر جلاب صاحب مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة،: "بقالي سنة ونصف بخفض أسعار اللحوم على مستوى كل قرى جنوب الجيزة، وبنكسب لكن هامش ربح معقول"، لافتا: "هذه ليست أول مبادرة لى، حيث وقفنا وساندنا الدولة وهذا واجب تجاه كل مصري في أي أزمة عالمية يجب أن نتعاون ونساند بعض".

وتابع عمر جلاب صاحب مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة،: "أنا ببيع كيلو الجاموسي بـ 180 جنيها والشعب المصري يحتاج لمن يطبطب عليه كما قال الرئيس السيسي لأنه فى أزمة، ويجب أن نكون رحماء ببعض".