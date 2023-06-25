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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من مطابقة اللحوم للاشتراطات الصحية

صدى البلد

تقدم النائب عيد حماد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك بشأن الرقابة على الأسواق في عيد الأضحى المبارك، ومواجهة حالات الغش التجاري، خاصة في اللحوم.

وقال "حماد"، في طلب الإحاطة، إن الفترة الماضية شهدت العديد من الممارسات المخالفة للقانون، واشتراطات السلامة الصحية، وقد تم ضبط أكثر من حالة متلبسة بمنتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية، محذرا من انتشار اللحوم الفاسدة خلال عيد الأضحى، خاصة مع الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء اللحوم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب التفتيش وتشديد الرقابة على المجازر وبائعي اللحوم، للتأكد من مطابقة المنتجات التي يتم بيعها، للمواصفات والاشتراطات الطبية المحددة من قبل الجهات المعنية، مؤكدًا أن ذلك للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب على ضرورة ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية،وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، لمواجهة غلاء وارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق خلال الفترة الجارية.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن مجلس الوزراء الرقابة على الاسواق عيد الأضحى

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