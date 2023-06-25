توجيه للجهات المعنية بأسوان للمشاركة بالدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومى العربى 2023

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه بناءاً على تعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فقد تم التوجيه للجهات المختلفة للمشاركة فى فعاليات الدورة الثالثة للمبادرة فى الفئات المتعددة سواء للجوائز المؤسسية أو الجوائز الفردية .

فى ضوء بدء إطلاق الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومى العربى 2023 برعاية كريمة من صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبى لتشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة فى العالم العربى ، وفى إطار التعاون المثمر والشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات المتحدة فى مجال التميز الحكومى والتطوير المؤسسى .

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جائزة التميز

وأوضح بأن هذه الجائزة شهدت نجاحاً ملحوظاً فى أعمال دوراتها السابقة ، وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التى قدمت أعمالاً وإنجازات ملهمة فى العمل الحكومى على مستوى الدول العربية ، والتى كان من بينها حصول محافظ أسوان على جائزة أفضل محافظ فى الوطن العربى لعام 2022 .

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجائزة أعلنت عن فتح باب التقديم للمشاركة فى الدورة الثالثة لجائزه التميز الحكومى العربى ، وكتابة طلبات الترشح فى مختلف الفئات المؤسسية والفردية من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجائزة ( www.ageaward.com ) وحتى 30 نوفمبر 2023، وتضم الجوائز المؤسسية ، فئات الجوائز الرئيسية ، أفضل وزارة عربية ، أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية .

أما فئات الجوائز الفرعية ، فتضم أفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية ، أفضل مشروع حكومى عربى لتمكين الشباب ، أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير التعليم ، أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير القطاع الصحى ، أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية ، أفضل مشروع عربى حكومى لتنمية المجتمع ، أفضل تطبيق حكومى عربى ذكى .

جهود

وبالنسبة لفئات الجوائز الفردية فتضم أفضل وزير عربى ، أفضل محافظ عربى ، أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية ، أفضل مدير بلدية فى المدن العربية ، أفضل موظف حكومى عربى ، أفضل موظفة حكومية عربية .

وتواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر .