يؤثر على جودة اللحوم.. تحذيرات عاجلة من الخدمات البيطرية لمنع النحر بالشوارع

يقبل بعض المواطنين على نحر الأضاحى فى الشوارع اعتقادًا منهم أنها فرحة بقدوم عيد الأضحى، إلا أن تقوم الجهات المسئولة بفرض عقوبات رادعة على من يفعل ذلك لأنه يتسبب فى التلوث السمعى والبصري والبيئي.



وأكد الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن المحافظين والمسئولين المحليين هم من يراقبون موضوع النحر فى الشوارع ولا بد من الإبلاغ عن أى مخالفات بالشوارع من قبل المواطنين لعدم التعرض للتلوث.

عدم النحر بالشوارع





وأشار “صابر” خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أنه لا بد من الرفق بالحيوان أثناء النحر وعدم تعرضه للازدحام لأنه يرفع عنده هرمون الادرينالين بسبب الخوف وبالتالى يؤثر على جودة اللحوم وطرق حفظها.



ونوه “رئيس هيئة الخدمات البيطرية ” إلى أن هناك أضرارا من نحر الحيوانات فى الشارع بدون وجود طبيب بيطري يشرف على الذبح ويكشف على الماشية قبل وبعد عملية النحر، لافتًا إلي أن رمي مخالفات الذبح في الشارع هي مصادر تلوث كبيرة وخطيرة جدا تؤثر علي البيئة والصحة العامة والحيوانية ولابد القضاء علي هذه الظاهرة.



وشدد على ضرورة الاتجاه إلي أقرب مجازر للنحر فيها بدلا من الشوارع.



ويطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66، والذي ينص على أنه حال الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

ويحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وتغلق نهائيًا في حال العودة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وتصل العقوبة لـ10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.