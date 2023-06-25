10 تصرفات تدل علي الزوج المتسلط .. احذريها في شريك حياتك

الزوج المتسلط هو شخصية تريد فرض سيطرتها على كل من حوله ، بحيث يكون هو الوحيد الذي يعرف كل شيء ويعتقد ان رأيه هو الصواب دائما ، كما أنه يرغب دائما في الهيمنة على شريكة حياته وعلى قراراتها ، ويريد ان يكون له الحكم والسيطرة واتخاذ القرار، لكي يلغي شخصية الآخرين…

نوضح في هذا التقرير كيف تتعرفي على الزوج المتسلط وما هي الدلالات التي تشير ان هذا الزوج متسلط منذ البداية وفقا لموقع "pysology today "

اكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية و العلاقات الاسرية في تصريحات خاصة لصدي البلد ان هناك مجموعة من الدلالات والتصرفات تشير الي ان هذا الزوج متسلط ويجب علي المرأه الانتباه لذلك ومن هذه الدلالات :-



١ - يريدك بمفردك بدون أصدقاء

الشخص المتسلط دائماً أناني يحب نفسه فقط، ويؤيد إبعادك تدريجياً عن من حولك حتى في العمل في محاولة للاحتفاظ بكي لنفسه، ولا يكون سلوكه دوماً بهذا الوضوح، فقد يكتفي بالنظر لك غاضباً لو تتكلمين في هاتفك مع شخص أو بالتأفف عند ذهابك لقضاء الوقت مع صديقة لك.



٢- شديد الغيرة

الزوج المتسلط هو شخص شديد الغيرة، فعادة ما تظهر غيرته عليكي ، برغم محاولاته المستميتة لإخفائها إلا أن تسلطه يدفعه لعمل مواقف تظهر غيرته الشديدة، حيث إنه شخص يرغب دائما في التملك وفرض السيطرة ولفت الإنتباه

٣- يشعر الأشخاص دوما أنهم مخطئون

التعامل مع الزوج المتسلط بشكل عام أمر غير محتمل، دائما ما يتسبب في تلف الأعصاب وشعور الناس بالألم النفسي والضغط العصبي، دائماً يلقي اللوم عليهم حيث إن لهم العديد من التصرفات غير الملائمة للتعامل .



٤- يلوم وينتقد من حوله

دائما ما يلوم الرجل المتسلط من حوله على أي أمر يحدث لهم حتى وإن لم يكن هو الخطأ أو حتى صاحب القرار

٥- عدم التواضع

يلاحظ الناس في هذه الشخصية التكبر والعلو على الناس ، كما يمكن أن يظهر ذلك في بعض المواقف البسيطة ، فتتعالى هذه الشخصية عن التعامل مع الناس ، وإن حدث واضطرت للتعامل ستتعامل بطريقة سيئة .



٦-تعابير وجه حادة

دائماً الزوج المتسلط تجده متقلب المزاج وحاد الطباع، ولديه تعابير وجه حادة والتي تعكسها الحالة النفسية لديه وحب السيطرة.



٧- التهور

من أكثر صفات الزوج المتسلطة وضوحاً هو التهور ، وعدم إعقال الأمور ، فلا يمكن لأصحابه أن يأخذوا بعين الاعتبار عواقب الأمور الذين يقبلون عليها بتهور ، ودون دراسة ، فأكثر ما تسعى إليه إرضاء غرورهم وتحقيق مطالبهم بصورة فورية ، وينتج عن هذا التهور الكثير من الخسائر .



٨- التمسك بالرأي أو التشبث به

يجد المرأة صعوبة في تغير طريقة تفكير الزوج المتسلط ، كما يصعب التأثير على رأيه بمختلف الطرق الممكنة ، ويحاول أصحاب هذه الشخصية فرض أرائهم ورغبتهم في إجبار الأخرين على تقبلها كما هي دون نقاش أو تعديل .



٩- تسلط اللسان

الزوج المتسلط غالباً ما يقوم بسب وشتم ولعن الأخرين بصورة مبالغة ، ويبالغ في تجريح مشاعر الأخرين ويسئ إليهم ، ولا يعطي لأحد فرصة في الرد أو التبرير .



١٠ - قد يتصرف تصرفات عنيفة أو مسيئة:

كثيرا ما يقوم الرجل المتسلطة بإحراج من حوله والتهكم عليهم والسخرية منهم، وقد يكون ذلك مؤذي نفسيا للعديد من الأشخاص