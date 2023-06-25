عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 تصرفات تدل علي الزوج المتسلط .. احذريها في شريك حياتك

صدى البلد

الزوج المتسلط هو شخصية تريد فرض سيطرتها على كل من حوله ، بحيث يكون هو  الوحيد الذي يعرف كل شيء ويعتقد ان رأيه هو  الصواب دائما ، كما أنه يرغب دائما في الهيمنة على شريكة حياته وعلى قراراتها ، ويريد ان يكون له الحكم والسيطرة واتخاذ القرار، لكي يلغي شخصية الآخرين… 

نوضح في هذا التقرير كيف تتعرفي على الزوج المتسلط وما هي الدلالات التي تشير ان هذا الزوج متسلط منذ البداية وفقا لموقع "pysology today "

txt

نصائح ذهبية للحصول على نظام غذائي صحي أثناء مناسك الحج

txt

استشاري يقدم روشتة متكاملة لتجنب خناقات ليلة الفرح.. تعرف عليها

اكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية و العلاقات الاسرية في تصريحات خاصة لصدي البلد ان هناك مجموعة من الدلالات والتصرفات تشير الي ان هذا  الزوج متسلط ويجب علي المرأه الانتباه لذلك ومن هذه الدلالات :-


١ - يريدك بمفردك بدون أصدقاء

الشخص المتسلط دائماً أناني يحب نفسه فقط، ويؤيد إبعادك تدريجياً عن من حولك حتى في العمل في محاولة للاحتفاظ بكي لنفسه، ولا يكون سلوكه دوماً بهذا الوضوح، فقد يكتفي بالنظر لك غاضباً لو  تتكلمين  في هاتفك مع شخص أو بالتأفف عند ذهابك لقضاء الوقت مع صديقة لك.


٢- شديد الغيرة

الزوج المتسلط هو شخص شديد الغيرة، فعادة ما تظهر غيرته عليكي ، برغم محاولاته المستميتة لإخفائها إلا أن تسلطه يدفعه لعمل مواقف تظهر غيرته الشديدة، حيث إنه شخص يرغب دائما في التملك وفرض السيطرة ولفت الإنتباه

٣- يشعر الأشخاص دوما أنهم مخطئون

التعامل مع الزوج المتسلط بشكل عام أمر غير محتمل، دائما ما يتسبب في تلف الأعصاب وشعور الناس بالألم النفسي والضغط العصبي، دائماً يلقي اللوم عليهم حيث إن لهم العديد من التصرفات غير الملائمة للتعامل .


٤- يلوم وينتقد من حوله 
دائما ما يلوم الرجل المتسلط من حوله على أي أمر يحدث لهم حتى وإن لم يكن هو الخطأ أو حتى صاحب القرار

٥- عدم التواضع

يلاحظ الناس في هذه الشخصية التكبر والعلو على الناس ، كما يمكن أن يظهر ذلك في بعض المواقف البسيطة ، فتتعالى هذه الشخصية عن التعامل مع الناس ، وإن حدث واضطرت للتعامل ستتعامل بطريقة سيئة .


٦-تعابير وجه حادة 
دائماً الزوج المتسلط تجده متقلب المزاج وحاد الطباع، ولديه تعابير وجه حادة والتي تعكسها الحالة النفسية لديه وحب السيطرة.


٧- التهور

من أكثر صفات الزوج المتسلطة وضوحاً هو التهور ، وعدم إعقال الأمور ، فلا يمكن لأصحابه أن يأخذوا بعين الاعتبار عواقب الأمور الذين يقبلون عليها بتهور ، ودون دراسة ، فأكثر ما تسعى إليه إرضاء غرورهم وتحقيق مطالبهم بصورة فورية ، وينتج عن هذا التهور الكثير  من الخسائر .


٨- التمسك بالرأي أو التشبث به

يجد المرأة  صعوبة في تغير طريقة تفكير الزوج المتسلط ، كما يصعب التأثير على رأيه بمختلف الطرق الممكنة ، ويحاول أصحاب هذه الشخصية فرض أرائهم ورغبتهم في إجبار الأخرين على تقبلها كما هي دون نقاش أو تعديل .


٩- تسلط اللسان

الزوج المتسلط  غالباً ما يقوم بسب وشتم ولعن الأخرين بصورة مبالغة ، ويبالغ في تجريح مشاعر الأخرين ويسئ إليهم ، ولا يعطي لأحد فرصة في الرد أو التبرير .


١٠ - قد يتصرف تصرفات عنيفة أو مسيئة:

كثيرا ما يقوم  الرجل المتسلطة بإحراج من حوله والتهكم عليهم والسخرية منهم، وقد يكون ذلك مؤذي نفسيا للعديد من الأشخاص

الزوج المتسلط استشاري الصحة النفسية التعامل مع الناس الصحة النفسية العلاقات الأسرية شريك حياتك نظام غذائى صحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

تم القبض عليه.. ما هو مصير مسرب امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم؟

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

موضوعات متعلقة

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

نصائح لمرضي الكوليتسرول والدهون الثلاثية قبل تناول لحوم العيد

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

علشان تخس.. عادات خاطئة على الريق تسبب مرضا خطيرا

هيرطب عليك في الحر.. طريقة تحضير مكعبات الثلج بالفواكه

نصائح ذهبية للحصول على نظام غذائي صحي أثناء مناسك الحج

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل أرز بالبخار المدخن بالدجاج والمكسرات

ترشيحاتنا

السياحة تناقش مع رئيس بعثة الحج المصرية خطة التصعيد للمشاعر.. صور وفيديو

لماذا حذر ترامب من «عواقب» الإطاحة ببوتين؟

العاهل السعودية يصدر أمرا ملكيا جديدا

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

مفاجاءة جديدة بشأن تجديد عقد شيكابالا في الزمالك.. تفاصيل

عقب فشل التمرد.. الكشف عن مكان زعيم فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ