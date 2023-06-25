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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

من غير مشاكل صحية .. نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الصيام

صدى البلد

يتعرض أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والكلى والجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم وغيرهم لبعض الأخطاء أثناء فترة الصيام لذلك يحتاجون الى رعاية خاصة خلال الصيام وفى ظل إرتفاع درجات الحرارة المرتفعة ويحتاجون الي استشارة الطبيب وتأكيده على إمكانية الصيام، وتعديل أوقات جرعات الدواء والاهتمام بنوعية الغذاء والإلتزام بالإجراءات الوقائية لإتمام الصيام بأمان من دون مضاعفات او انتكاسات صحية.

 لذلك سوف نستعرض اهم النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لصيام ال9 ايام الاولي من شهر ذي الحجة  بامان دون مضاعفات وفقاً لموقع"Healthline"

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نصائح ذهبية للحصول على نظام غذائي صحي أثناء مناسك الحج

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الصيام:

⁃ الحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي.

- تجنب تناول الشاي والقهوة حتى لا يحدث إدرار للبول.

⁃ الامتناع عن تناول الملح إطلاقًا.

⁃ ينبغي تعديل النظام الغذائي للمرضى والحد من استهلاك الأرز والخبز الأبيض وتناول الخضراوات والفواكه خصوصا الخوخ؛

 - من يعاني من الإنتفاخ والغازات، فيتوجب عليه تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً لتجنب دخول الهواء مع الطعام؛

⁃ كما يجب التقليل من استهلاك الخضار النيئة واستبدالها بالخضار المطبوخة، أو طبخ الخضروات في الشوربة.

⁃ الحصول على قسط كاف من النوم لأنه يساعد على تسريع عملية حرق الدهون، لذا لا بد من تنظيم الوقت.

⁃ تجنب العصائر المحلاة واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه للتقليل من السعرات الحرارية.

⁃ لا تفرط في تناول الطعام أثناء الإفطار، إن تناول الطعام بتمعن  يضع ضغطًا أقل على جسمك ويمنحك طاقة أكبر من تناول كميات كبيرة في وقت واحد.


⁃ تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أثناء المساء، يحتاج جسمك أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية جيدة للتعويض عن ضغوط الصيام، الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات، كل هذه العناصر مهمة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

⁃ التقليل من النشويات واستخدام الخبز المصنوع من القمح الأسمر.

⁃ على الرغم من أن الصيام يمكن أن يكون مرهقًا جسديًا، حاول الاستمرار في ممارسة الرياضة، ولا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصاب بالجفاف بسرعة.

⁃ تجنب الأطعمة التي تتضمن بهارات شديدة الحرارة والأطعمة والدسمة ذات الدهون العالية"،
⁃ مريض ارتفاع الضغط يجب أن يبتعد عن تناول الأملاح والمخللات خلال  لأنها تساهم في رفع ضغط الدم

⁃ الإكثار من تناول كمية كافية من شرب الماء لتجنب الجفاف في الصيف

⁃ يجب على مريض السكري أن يتناول الخضراوات بحيث تكون هي أساس الإفطار والسحور لدورها في تقليل رفع مستوى الجلوكوز بالدم.

⁃ ينصح بأبتعاد مرضى الكى  عن السوائل التي تحتوي على عنصر البوتاسيوم، مثل الموز والبرتقال وعنصر الصوديوم، لأنها تزيد من خطر احتجاز السوائل في جسم المريض.

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