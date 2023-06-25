تصاعد القتال في الخرطوم ودارفور مع دخول الحرب الأسبوع الحادي عشر| تقرير

قال شهود إن الاشتباكات ونيران المدفعية والضربات الجوية تصاعدت في العاصمة السودانية، اليوم الأحد، مع دخول حرب بين الفصائل العسكرية المتناحرة التي تسببت في نزوح 2.5 مليون شخص وتسببت في أزمة إنسانية، إلى دخول أسبوعها الحادي عشر.

كما أفاد شهود عيان بحدوث زيادة حادة في أعمال العنف في الأيام الأخيرة في نيالا، أكبر مدينة في إقليم دارفور الغربي.

ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر يوم السبت بشأن استهداف عرقي وقتل أفراد من جماعة المساليت في الجنينة بغرب دارفور.

كانت الخرطوم والعاصمة والجنينة الأكثر تضررا من الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، على الرغم من تصاعد التوترات والاشتباكات الأسبوع الماضي في أجزاء أخرى من دارفور وفي كردفان في الجنوب.

اشتد القتال منذ أن فشلت سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في المحادثات التي قادتها الولايات المتحدة والسعودية في جدة في الالتزام، وتأجلت المحادثات الأسبوع الماضي.

وأفاد سكان المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الأوسع - الخرطوم وبحري وأم درمان - بوجود قتال عنيف منذ مساء السبت، واستمر حتى صباح الأحد.

يستخدم الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة لطرد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من الأحياء التي احتلتها بالقوة في تمرد واضح بجميع أنحاء العاصمة.

وقال محمد السماني البالغ من العمر 47 عاما لـ"رويترز" عبر الهاتف: “منذ الصباح الباكر في شمال أم درمان تلقينا ضربات جوية وقصف مدفعي ونيران قوات الدعم السريع المضادة للطائرات، أين محادثات جدة، لماذا تركنا العالم نموت وحدنا في هذه حرب؟”.

وفي نيالا، المدينة التي نمت بسرعة مع نزوح الناس خلال الصراع السابق الذي انتشر في دارفور بعد عام 2003، أفاد شهود عيان بتدهور ملحوظ في الوضع الأمني ​​خلال الأيام القليلة الماضية، مع اشتباكات عنيفة في أحياء سكنية.

كما اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الأسبوع الماضي حول الفاشر، عاصمة شمال دارفور، والتي تقول الأمم المتحدة إنه يتعذر على العاملين في المجال الإنساني الوصول إليها.

وفي الجنينة، التي انقطعت بالكامل تقريبًا عن شبكات الاتصالات وإمدادات المساعدات في الأسابيع الأخيرة، أدت هجمات ميليشيا قوات الدعم السريع إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود إلى تشاد.

ويوم السبت، دعت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إلى ممر آمن للأشخاص الفارين من الجنينة ووصول عمال الإغاثة بعد تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة بين المدينة والحدود و “خطاب كراهية مستمر” بما في ذلك دعوات لقتل المساليت أو طردهم.

ومن بين أولئك الذين شردهم الصراع في السودان، نزح ما يقرب من 2 مليون داخليًا وفر ما يقرب من 600 ألف إلى البلدان المجاورة، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.