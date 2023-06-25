بأسعار مخفضة.. الزراعة تضخ المزيد من السلع الغذائية بمنافذها لمحاربة الغلاء |تفاصيل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معا لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة البالغ عددها 245 منفذا و 32 متحركا بالإضافة إلى المعارض الكبرى، لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الاضحى المبارك من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الانتاح، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات وأيضا المحطات البحثية وقطاع الثروة الحيوانية ومشروع "سيل" وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.



وصرح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة مسئول ملف المنافذ أن الوزير شدد على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، بأسعار مخفضة تنافسية، لمحارب الغلاء وتحقيق توازن في الأسعار بالأسواق.

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‏وبجودة عالية، سواء من منتجات الالبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة كما شدد وزير الزراعة على تشديد الرقابة عليها والمعاملة الطيبة للمواطنين.

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وأضاف "صالح" أن أسعار السلع الأساسية بمنافذ الوزارة كالتالي:



اللحوم البلدي 225 اللحوم الضاني 250 والبطاطس شيكارة 5 كيلو ب 15 جنيها الكيلو ب 3 جنيهات

كيلو الأرز 25ج كرتونة البيض 113 جنيها وكافة أنواع اللحوم المصنعة.



وأشار إلى أن المنافذ المتحركة مستمرة في التواجد بالشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأمام المنشآت الحكومية والميادين العامة.

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