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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس سيدتين بسرقة متعلقات المواطنين في الجمالية

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات، حبس سيدتين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل في الجمالية.

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فقد تم ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل".

وبمناقشتهما إعترفتا بسرقة (3 هواتف محمول "مجهولة المصدر") بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وكانت، حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقة التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

الجمالية تجديد حبس سيدتين تكوين تشكيل عصابي سرقة متعلقات المواطنين أخبار الحوادث

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