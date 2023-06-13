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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد بشأن عاملين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاملين 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة النزهة.

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البداية…

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسـم شرطة النزهة، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبلغ المالي بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي بقصد تحقيق الأرباح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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