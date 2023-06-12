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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو استروكس | حبس عاطلين بتهمة الإتجار بالمخدرات في عين شمس

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بعين شمس، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة حيازة كيلو استروكس المخدر قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة عين شمس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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البداية

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت كيلو جــــرام  - مــبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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