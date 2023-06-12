كيلو استروكس | حبس عاطلين بتهمة الإتجار بالمخدرات في عين شمس

أمرت جهات التحقيق بعين شمس، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة حيازة كيلو استروكس المخدر قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة عين شمس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت كيلو جــــرام - مــبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.