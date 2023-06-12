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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ولّع فيه بالبنزين | قرار جديد بشأن اعتداء شاب على نجل عمه بالمطرية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، الاستعلام عن الحالة الصحية لموظف اصيب بحروق علي يد نجل عمه بعد أن سكب عليه البنزين بسبب خلافات عائلية بمنطقة المطرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

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البداية..

تلقى  قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر")، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجة بداخلها "بنزين" واشعالها وإلقائها على المجني عليه محدثًا إصابته المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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