لم يستطيعوا انقاذه| أقوال زملاء نقاش توفي إثر سقوطه من أعلى عقار

استمعت جهات التحقيق بمدينة نصر، إلى أقوال زملاء شاب توفي إثر سقوطه من أعلى عقار سكنى، وأكد زملاء المتوفي أنه أثناء عمله في النقاشات سقط من السقالة ولم يستطيعوا انقاذه .

البداية..

تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب سقط من أعلى عقار سكنى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، توفي إثر إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت التحريات ان المتوفي كان يعمل في اعمال البناء وسقط اثناء ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.