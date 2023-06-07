إجهاض مقابل الحرام.. قرار عاجل بشأن طبيب أمراض النساء في روض الفرج

ما زالت واقعة اتهام طبيب أمراض نساء شهير في القاهرة، بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عمليات الإجهاض في عيادته الخاصة بمنطقة روض الفرج، قيد التحقيقات، حيث أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية قرارا عاجلا بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 7841 لسنة 2013 جنح روض الفرج.

تفاصيل ضبط طبيب أمراض النساء في القاهرة

تفاصيل قضية طبيب أمراض النساء الشهير في القاهرة بدأت أحداثها داخل عيادته الخاصة بروض الفرج، حيث اتهمته إحدى السيدات بمساومتها على إجراء عملية إجهاض مقابل ممارسة الرذيلة معها، وأخبرت الممرضة التي تعمل معه في ذات العيادة بمنطقة روض الفرج بما طلبه الطبيب، وهو ما أشارت إليه الممرضة في تحقيقات نيابة شمال القاهرة.

وقالت الممرضة التي تعمل مع طبيب أمراض النساء بعيادته في روض الفرج، إنها حال دخولها إلى العيادة شاهدت سيدة برفقة الطبيب في العيادة، وطلب منها الأخير مساعدتها لإفاقة المريضة، ثم خرجت الممرضة من غرفة الكشف وخرج بعدها بدقائق الطبيب وبرفقته المريضة، وقالت لها المريضة بأنها ينتابها شعور غير طبيعي، وقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بذلك.

التحريات: مساومة النساء على الإجهاض مقابل الحرام

وأضافت الممرضة التي تعمل مع طبيب أمراض النساء في عيادته الخاصة بروض الفرج، أنها خلال فترة عملها مع الطبيب في العيادة كانت تشاهد العديد من الوقائع المشابهة للمريضة، حيث كان يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات مقابل ممارسة الرذيلة معهن داخل غرفة الكشف، وأن الطبيب حاول من قبل مراودتها على إقامة علاقة ولكنها رفضت ذلك.

وتباشر النيابة العامة في شمال القاهرة، التحقيقات في اتهام الطبيب بممارسة الرذيلة مع السيدات نظير إجراء عمليات إجهاض لهن، ومواقعتهن في غرفة الكشف بعد إجبارهن على ذلك، حيث قال الطبيب في التحقيقات إن عيادته في روض الفرج من إحدى العيادات الشهيرة التي تتردد عليها الكثير من السيدات لإجراء عمليات الفحص والكشف، وتعمل معه في العيادة ممرضة.

الممرضة: شاهدته مع سيدة في غرفة الكشف

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم بابتزاز السيدات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة معه، وتبين من التحريات قيام طبيب أمراض نساء وتوليد المتهم، بالتحصل على أموال من السيدات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض لأطفال السفاح، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ العملية لضمان حصوله على الأموال، وتبين أن الطبيب يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات الحوامل في أطفال سفاح بمقابل ممارسة الرذيلة معهن، حيث يقوم بابتزازهم بذلك لإجبارهن على الممارسة.

وطلبت النيابة العامة في شمال القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في الواقعة، وتم استكمال التحقيقات، واستدعاء السيدة للاستماع إلى أقوالها في اتهامها للطبيب بمساومتها لممارسة الرذيلة معها.