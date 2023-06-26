طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل

إذا كنت من هواة الأكلات المصرية والشعبية نقدم لكي اليوم طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل.

وقت التحضير

25 دقيقة

وقت الطهي

45 دقيقة

عدد الأفراد

4

العكاوي من الأطباق المصرية الشهيرة، وهي عبارة عن ذيل الذبيحة، ويتميز بطعم ومذاق رائع، يقدم مع الفتة والكوارع.

المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

1 عكوة بقري متوسطة مقطعة

5 حبة متوسطة بصل مفروم

5 حبة متوسطة فلفل ملون مقطع

1 حبة فلفل حار مقطع "اختياري"

2 حبة كبيرة طماطم مبشورة

5 فصوص ثوم مفروم

1 لتر شوربة "مرقة" لحمة

1 عيدان قرفة

3 ورق لورا

3 فصوص حبهان "هيل"

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زنجبيل طازج مبشور

ملح

فلفل أسود مطحون

بهارات لحمة

شطة "اختياري"

ربع كوب زبدة

خطوات التحضير

نغسل قطع العكاوي جيداً، ثم نضعها في مصفاه جانباً.

في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، نضع الزبدة حتى تسخن "تقدح".

نضع قطع العكاوي في الوعاء ونقلبها حتى يتغير لونها.

نضيف ورق اللورا والحبهان والقرفة والفلفل الأسود والبهارات والزنجبيل والشطة، ونقلبهم جيداً لمدة 5 دقائق حتى تتشرب العكاوي بنكهة التوابل.

نضيف إلى الوعاء، البصل والثوم ونقلبهم حتى يذبلوا، ثم نضيف الفلفل الملون والفلفل الحار، ونقلب مرة أخرى حتى يتشوحوا.

نضيف الطماطم والشوربة، ونقلب جميع المكونات جيداً، ثم نتركهم على نار هادئة لمدة ساعة حتى تنضج.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نصب خليط العكاوي في الطاجن، وندخله الفرن لمدة 20 دقيقة.

نقدم طاجن العكاوي بالبصل ساخن مع الفتة وشوربة الكوارع.

سر نجاح طاجن العكاوي:

تشويح العكاوي أفضل من سلقها لأنه يكسبها طعام ألذ.

يمكن استبدال الزنجبيل الطازج بزنجبيل بودرة.