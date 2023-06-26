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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حتى لا تفسد | الطريقة الصحيحة لحفظ لحوم الأضاحى

لحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي

كشف الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان عن الطريقة الصحيحة لحفظ لحم الأضحية بعد ذبحها، قائلا إنه بعد الذبح لابد من وضع اللحم أمام مروحة للتماسك ثم وضعها في الثلاجات.

وتابع الدكتور شهاب عبد الحميد، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن "، أن التخزين غير السليم للحوم بعد ذبحها يمكن أن يتسبب في بقع غريبة اللون على اللحمة.

وحذر من أكل اللحوم بعد فسادها، مشددا: "مينفعش نأكلها خالص ولازم اللحمة ميكنش فيها أي تغير في شكلها ولونها لأنها ممكن تصيب الانسان بأمراض كثيرة جدا". 
 

جمعية الرفق بالحيوان توك شو الدكتور شهاب عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان برنامج صباح الورد الطريقة الصحيحة لحفظ لحم الأضحية

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