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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين : ضخ 130 طن لحوم .. وفتح المجمعات والمخابز في عيد الأضحى

صدى البلد

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية والمخابز خلال أيام عيد الأضحى 2023.

قال العميد محمود السعدني الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم ضخ نحو  130 طن لحوم حمراء استعداد لاستقبال عيد الأضحى 2023.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواصلة الجهود الخاصة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ,استعداداً لعيد الأضحى 2023.

مشيرة الى توفير احتياجاتهم من اللحوم دون تحديد حد أقصى للكميات خاصة مع تدفق الشحنات التي تعاقدت عليها مؤخراً إلى المنافذ .

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقا للضوابط والاشتراطات.
 

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