الدفاع الروسية: نفذنا مهاما للاستيلاء على مواقع الأوكرانيين في دونيتسك بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، أن تشكيلات تابعة للقوات المحمولة جوا نفذت بنجاح مهام الاستيلاء على عدد من مواقع للجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك.



ونشرت وزارة الدفاع- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- فيديو لاستسلام جماعي لجنود أوكرانيين داهمت قوة إنزال روسية خنادقهم بمنطقة كريمينايا في جمهورية دونيتسك.

وأضافت أن "القوات الروسية تمكنت خلال العملية من محاصرة واقتحام مجموعة خنادق للقوات الأوكرانية، وأجبرت أفرادها تحت القصف على إلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم والاستسلام".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 800 عسكري أوكراني، وإحباط 21 هجوما أوكرانياً جديداً على محاور القتال 10 منها قرب مدينة أرتيموفسك "باخموت".

وأكدت الوزارة- في تقرير- أنه تم تدمير نحو 140 موقع تمركز لقوات كييف، وإحباط عمل مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، مشيرة إلى تدمير أربعة مستودعات للذخيرة، ونحو 20 دبابة ومدرعة أخرى.



وأشارت إلى اعتراض صاروخ توشكا التكتيكي وصاروخي هيمارس، فضلا عن تدمير أربع مسيرات أوكرانية.



وأعلنت سلطات دونيتسك مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين؛ جراء قصف أوكراني بصواريخ هيمارس على مدينة دونيتسك.



وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- اعتقال مواطن في مقاطعة آمور في الشرق الأقصى الروسي، بتهمة تمويله شراء عتاد ومسيرات انتحارية لصالح قوات كييف.



وذكر الأمن الفيدرالي أنه تم اعتقال مواطن في منطقة أمور، بتهمة إجرائه تحويلات مالية لشراء مسيرات ومعدات لصالح القوات الأوكرانية، وتم فتح قضية ضده بتهمة الخيانة.

وأشار إلى أن المشتبه به أجرى أكثر من 10 تحويلات مالية لشراء مسيرات انتحارية وذخيرة وعتاد لصالح القوات الأوكرانية.



في المقابل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين- وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم- إن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون 95 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث أطلقت 644 قذيفة.



وأضاف بروكودين أن الروس استخدموا قذائف الهاون والمدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة والدبابات والمركبات الجوية غير المأهولة والطائرات.



وتابع بروكودين، أن المقذوفات الروسية استهدفت مناطق سكنية في منطقة خيرسون، حيث وردت أنباء عن مقتل مدني وإصابة سبعة بجروح.



في السياق.. نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن مصدر عسكري روسي، قوله إنه تم تدمير ناقلة جند أوكرانية والقضاء على طاقمها قرب مدينة "باخموت" في جمهورية دونيتسك.



وأضاف المصدر أنه تم رصد ناقلة جند مدرعة من طراز "M113 " قرب منطقة "أرتيوموفسكبوشلين" والقضاء على طاقمها، دون تحديد عددهم.



وأشار المصدر الروسي إلى أن ناقلة الجند كانت متجهة نحو منطقة إيفانوفسكي لإحضار الذخيرة.