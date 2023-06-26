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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة للرقابة علي حسابات أصحاب المعاشات

البنك المركزي
البنك المركزي

طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك التي تعمل داخل مصر، بضرورة التنسيق الدائم مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمراقبة حسابات أصحاب المعاشات والمستفيدين منها و اخطار الهيئة بها.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، في خطاب وجهه لرؤساء البنوك اليوم، أن تلك التعلميات تتوافق مع ما تم اصداره في يناير 2018 والتي تتضمن بخصوص إحكام الرقابة علي مثل تلك الحسابات وما تضمنته احكام المادة 297 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية و والمعاشات.

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وشدد " نجم" علي ضرورة أن تنفذ البنوك  جميع التعليمات الصادرة كل دقة.

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