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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار والمصري.. تعرف على سعر فستان مي عمر في زفاف ابنة خالد صلاح

مي عمر
مي عمر

شاركت النجمة مي عمر متابعيها صور خلال حضورها حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح، وقد ظهرت مي عمر بإطلالة ناعمة وجذابة.

 

سعر فستان مي عمر في حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح

 

وأرتدت مي عمر فستانا طويلا وكت باللون الوردي ومزود بقطعة من الشيفون من الأسفل على شكل ورود.

 

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وكان فستان مي عمر  من تصميم مصممة الأزياء شهيرة لاشين، ووصل سعر الفستان إلى ألف دولار، أي ما يقرب من 31 ألف جنيه مصري.

وتركت مي عمر شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما لم تتكلف من وضع المكياج، فقامت باختيار لمسات ناعمة تعتمد على الألوان الوردية، لتبرز من جمال ملامحها.

 

مي عمر

 

وأكملت مي عمر إطلالتها ببعض الأكسسورات الانيقة، فقامت بإرتداء كولية واسورة باللون الفضي، مع حقيبة من الميتال باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

مي عمر
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