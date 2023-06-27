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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان: السعودية تريد بناء حضارة جديدة للغد

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أكد ولي العهد السعودية، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية تريد بناء حضارة جديدة للغد، وفق ما أوردت صحف سعودية.

قال الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تحذو الدول الأخرى حذوها في فعل مثل ذلك؛ ليصبح كوكب الأرض أفضل؛ وذلك خلال حديثه عن مشروع "نيوم" ومدينة "ذا لاين".

وعرضت قناة "ديسكفري" العالمية، فيلمًا وثائقيًّا عن مدينة الأحلام "ذا لاين" في "نيوم"، وتَضَمّن الفيلم الوثائقي مقابلة مع الأمير محمد بن سلمان، ليكشف أبرز تفاصيل المشروع الحلم، الذي يُعد من أكبر وأعظم المشروعات في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب بعض مسؤولي "ذا لاين".

وأوضح الأمير -في المقابلة- دوافع وأسباب تأسيس مدينة جديدة؛ إذ قال: "سيقفز عدد سكان السعودية من 33 مليون حاليًا إلى ما بين 50 إلى 55 مليون نسمة بحلول 2030؛ مما يعني أننا بحلول 2030 سنصل إلى السعة الكاملة للبنية التحتية في السعودية.. وهذا يضعنا أمام تحدٍّ في غاية الأهمية؛ وهو أننا بحاجة إلى بناء مدينة جديدة".

وأعرب ولي العهد عن ثقته في قدرة المملكة على إنجاز مشاريعها الضخمة،  إذ ذكر: "يقولون عن كثير من المشاريع التي تحدث في السعودية أنها غير ممكنة، وأنها طموح مفرط، وسيستمرون في قول ذلك، وسنستمر في إثبات خطئهم".

وأسهب ولي العهد شارحًا الفلسفة التي تقف خلف تأسيس وتصميم "ذا لاين"، ولماذا هي مدينة خطية؛ حيث يعود الأمير إلى بدايات التفكير في المشروع، فيقول: "بما أن لدينا مساحة فارغة، ونريد إقامة مكان لـ10 ملايين شخص؛ إذن لنفكر من الصفر.. أخذنا في مناقشة الكثير من الأفكار، ومن بينها لماذا لا نبني دائرة ونبدأ في وصلها بالحركة والمركبات والقطارات وما إلى ذلك، ثم نبدأ ببنائها على مراحل حتى تكتمل لـ10 ملايين شخص".

ويضيف: "بعد أن قمنا بعصف ذهني وعملنا مع فريق؛ أجرينا منافسة بين أفضل المصممين في العالم، وجميعهم قدّموا لنا مدنًا مبنية على الأساليب الحالية؛ لكن بحلول أفضل، باستثناء واحد فقط تبنى هذه الفكرة وقال: لنحولها من دائرة إلى خط".


وأوجز الأمير  "نيوم"، في أنها مشروع يجني المال، ويستوعب الطلب المتوقع في السعودية، كما أنه مشروع يخلق طريقة جديدة في بناء المدن، وطريقة جديدة للعيش والحياة.


وعبّر ولي العهد عن طموح المملكة في بناء حضارة جديدة للغد، وأن تكون المثل والقدوة لتشجيع الدول الأخرى على الاستمرار في فعل المثل؛ ليصبح كوكب الأرض أفضل.

 

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