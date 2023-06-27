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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن موعد رحيل علي لطفي عبر "فيسبوك"

علي لطفي
علي لطفي

أعلن أحمد حسن عن موعد الرحيل علي لطفي من الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب أحمد حسن :"علي لطفي يقترب من الرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل ورفض رحيل مصطفى شوبير".

 

علق علي لطفي حارس مرمي النادي الأهلي علي عدم مشاركته في مباراة الاهلي والوداد في نهائي أفريقيا خاصة أنه الحارس الثاني للنادي الأهلي في ظل إصابة الحارس الأول محمد الشناوي.

ونشر لطفي استوري عبر حسابه الشخصي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قال فيها: « يقول عز وجل: ابتليتهم لأخفف عنهم ثم أشفي أوجاعهم.. فصبرًا جميلًا».

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء ‏اليوم على استاد القاهرة.‏

الأهلى

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