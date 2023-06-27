مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

علق اللاعب أحمد حسن عن رحيل محمد الشناوي خلال الموسم المقبل من الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"مصدر داخل الأهلي: لن نفرط في محمد الشناوي خلال الموسم المقبل.. اللاعب من الأعمدة الأساسية لنا واستمراره أمر مهم للغاية".

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن حسين الشحات يعشق النادي الأهلي منذ الصغر، وعندما كان في مصر المقاصة كان يتواجد في المدرجات، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بالتجديد، والأمر لا علاقة له بالأموال، لأنه لو كان يبحث عن المال لأكمل مسيرته في العين الاماراتي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: “سعيد أيضا بتجديد عقد رامي ربيعة مع الأهلي للغاية، فهو لاعب جيد وعندما يتم استدعاؤه للمشاركة يظهر بشكل جيد، وكان من الطبيعي أن يجدد ياسر إبراهيم لأنه المساك الأساسي بجوار محمد عبدالمنعم”.

كولر طور لاعبي الأهلي

وأضاف: “يجب أن نوجه الشكر إلى مارسيل كولر، الذي نجح في اكتشاف وتطوير لاعبي الأهلي بشكل أكثر من رائع، والأهلي أمام منتخب السويس قدم مستوى رائع وهاجم بضراوة من كل اتجاه، لكن المنافس بذل أقصى جهد لديه وهو يلعب أمام فريق كبير”.

وواصل: "فوجئت بعدم مشاركة محمد شريف، وتواجد محمد الشناوي بشكل أساسي أمام السويس وحرس الحدود، فمتي سيلعب مصطفى شوبير وعلي لطفي؟، كان من الأفضل مشاركة أحد الحراس البدلاء في هذه المباراة، لا يجب أن يخطئ كولر مثلما سبق وفعل بيتسو موسيماني".