عرض قطري يهدد صفقة الموسم في الأهلي

كشف تقرير صحفي، آخر تطورات مصير الكونغولي جاكسون موليكا مع نادي بشكتاش التركي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الأهلي قدم عرضا لضم موليكا في الشتاء الماضي، لكن إدارة بشكتاش رفضته بسبب المقابل المادي، كما تقلصت فرص الأهلي في التعاقد مع المهاجم الكونغولي هذا الصيف، بسبب الشروط المالية للنادي التركي.

وبحسب صحيفة “fanatik” فإن إدارة بشكتاش تشترط 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل جاكسون موليكا في الصيف الحالي.

وأضافت أن الريان القطري قدم عرضا بقيمة 3.5 مليون يورو لضم موليكا، وقد يتم التوصل لاتفاق بين الناديين قريبا في ظل الاختلاف حول تفاصيل بسيطة.

ويحظى جاكسون موليكا بإعجاب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة البنك الأهلي:

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة البنك الأهلي، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مع تبقي 5 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.