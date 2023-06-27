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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوكب عطارد يزين السماء.. حدث فلكي نادر يظهر بالمنطقة العربية اليوم

صدى البلد

أعلنت دار التقويم القطري أن  أصغر كواكب المجموعة الشمسية "عطارد" سوف يصل إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس"نقطة الحضيض"، اليوم الثلاثاء 9 من شهر ذي الحجة .


وبحسب وسائل إعلام خليجية سيكون "عطارد" على مسافة قدرها 46 مليون كم من مركز الشمس تقريبا، وبفارق 24 مليون كم عما كان عليه يوم الأحد 14 من شهر مايو 2023م،علما بأن "عطارد" كان حينها على مسافة قدرها 70 مليون كم تقريبا من مركز الشمس، وهي أبعد نقطة يصل إليها عطارد من الشمس"نقطة الأوج".


وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري: "إن التغير الكبير في المسافة بين موقع عطارد والشمس عندما يصل "عطارد" إلى نقطتي الأوج والحضيض يجعل سطح عطارد يكتسب كمية مضاعفة من الطاقة الشمسية حينما يقع في أقرب نقطة من الشمس"نقطة الحضيض"مقارنة بكمية الطاقة الشمسية التي يكتسبها عطارد حينما يقع في أبعد نقطة من الشمس "نقطة الأوج"".


وأضاف بشير: "أن كوكب عطارد يصل إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس مرة كل 88 يوما "وهي المدة التي يتم فيها عطارد دورة كاملة حول الشمس"، حيث وصل آخر مرة إلى أقرب نقطة من الشمس يوم الجمعة 31 مارس 2023م، بينما سيصل إليها من جديد يوم السبت 23 سبتمبر 2023م".


يذكر أن كوكب "عطارد" يدور حول الشمس في مدار إهليجي "قطع ناقص" مثل بقية كواكب مجموعتنا الشمسية، وتكون الشمس في إحدى بؤرتي هذا المدار ولذا فإن "عطارد" يكون تارة في نقطة قريبة من الشمس تسمى "نقطة الحضيض"، ويكون تارة أخرى في نقطة بعيدة عن الشمس تسمى "نقطة الأوج".


ومن المعلوم أن كوكب "عطارد" هو أحد الكواكب الصخرية في مجموعتنا الشمسية، إضافة إلى أنه أقرب الكواكب من الشمس، إذ يبعد عنها مسافة متوسطة قدرها 58 مليون كيلومتر، ولا توجد أقمار طبيعية تدور حول عطارد، كما أنه ليس لديه غلاف جوي يحميه من العواصف والانفجارات الشمسية مثل كوكب "الأرض".

 

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دار التقويم القطري المجموعة الشمسية أقرب نقطة عطارد

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