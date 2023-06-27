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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 ألف مظلة وهدايا ووجبات.. لقطات للحجاج بمشعر عرفات

حجاج
حجاج

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية وضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، وذلك تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، وزعت أكثر من (100) ألف مظلة للحجاج بمشعر عرفات.

وأوضح وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، أنه تم توزيع أكثر من (50) ألف وجبة جافة وأكثر من (30) ألف هدية متنوعة تم توزيعها تعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.


وأفاد مدخلي بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية تسعى لتقديم العديد من المبادرات الاجتماعية وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في اهتمامها وعنايتها بقاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج حتى الآن.

ونوهت الصحة السعودية إلى ضرورة شرب المياه وعدم الإجهاد عند توجه الحجاج إلى مزدلفة قائلة: احرصوا على عدم إجهاد أنفسكم وأكثروا من شرب الماء.

المسجد الحرام مشعر عرفات حجاج بيت الله الحرمين الشريفين السعودية

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