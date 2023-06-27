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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب كارثية.. الأمم المتحدة تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة النووية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، اليوم الثلاثاء، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة النووية أمر خطير للغاية وقد يؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية.

وقال ناكاميتسو خلال حوار ابتكارات معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح 2023: "الذكاء الاصطناعي في الوظائف المتعلقة بالأسلحة مثل التفويض المسبق للإطلاق، وخاصة أنظمة الأسلحة النووية، هو أمر خطير للغاية يمكن أن يؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية".

وحذر الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، من اتباع التكنولوجيا بشكل أعمى.

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وشدد ناكاميتسو، على أن البشر يجب أن يظلوا هم الذين يحددون متى وكيف يستخدمون الذكاء الاصطناعي وليس العكس.

الأمم المتحدة الاسلحة النووية الذكاء الاصطناعي

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