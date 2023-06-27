الأمم المتحدة: عدد الهاربين من الصراع في السودان وصل إلى مليون شخص

قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن عدد الهاربين من الصراع في السودان وصل إلى مليون شخص.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان رافينا شامداساني، ضرورة توفير ممر آمن للفارين من القتال في منطقة "الجنينة" بولاية غرب دارفور بالسودان.. مطالبة ميليشيا الدعم السريع بالتوقف عن استهداف هؤلاء الفارين من الصراع.

وأعربت شامداساني، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عن القلق البالغ بشأن عمليات القتل المروعة، واستهداف مجموعات من المدنيين.. داعية الدعم السريع إلى إدانة ووقف قتل الفارين من الجنينة وأعمال العنف الأخرى.