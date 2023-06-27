عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع ملك البحرين

شيخ الأزهر يتبادل
شيخ الأزهر يتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع ملك البحرين

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي، داعين الله -عز وجل- أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير  والبركات.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بمملكة البحرين الشقيقة، معربًا عن تقديره لما يقوم به جلالة ملك البحرين من جهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونشر قضايا الحوار بين الأديان والمذاهب، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق مساعيه الطيبة في خدمة شعبه، وأن يديم على مملكة البحرين نعمتي الأمن والأمان.  

من جانبه، أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر في تقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر ثقافة الأخوة والتعايش والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية، وأن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين حول العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

الخوف من اللي بعد العيد.. رسالة ساخرة من أفشة لجماهير الأهلي

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

ترشيحاتنا

رمي الجمرات .. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أعمال يوم النحر

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 يونيو.. هؤلاء الأكثر حظا في عيد الأضحى 2023

كأس أمم إفريقيا .. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ