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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف تطورات جديدة بشأن هجومها المضاد ضد روسيا

الحرب الروسية بأوكرانيا
الحرب الروسية بأوكرانيا

ردت أوكرانيا على المتشككين بشأن التقدم في هجومها المضاد، قائلة إن المكاسب المتواضعة الأخيرة ضد الروس كانت مجرد "معاينة" لدفع أكبر بكثير قادم، لافتة إلى أنها لم تعلن تقدمها الحقيقي في الهجوم المضاد لمنع انكشاف القوات.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن تحرير مجموعة من القرى الواقعة في أيدي روسيا في الأسابيع الأخيرة "لم يكن الحدث الرئيسي" في هجوم كييف المخطط له.

وتابع ريزنيكوف: "الجميع سيرى كل شيء"، متجاهلًا التغطية الإعلامية للتقدم البطيء ضد المواقع الروسية المحصنة، مؤكدًا أن أهم أحداث الهجوم المضاد لم تقع بعد.

وأكد أن الاحتياطيات الرئيسية للقوات الأوكرانية، بما في ذلك معظم الألوية التي تم تدريبها مؤخرًا في الغرب ومجهزة بدبابات الناتو الحديثة والعربات المدرعة، لم يتم استخدامها بعد في العملية.

ولفت ريزنيكوف إلى أن تمرد مجموعة فاجنر في نهاية الأسبوع الماضي قد كشف الضعف الأساسي لنظام فلاديمير بوتين في موسكو.

التغطية الإعلامية الهجوم المضاد الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أوكرانيا

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