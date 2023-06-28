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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط أجواء مبهجة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالبحيرة.. شاهد

الآلاف يؤدون صلاة
الآلاف يؤدون صلاة العيد بجامع عطا بالبحيرة

حالة من الفرحة والسعادة الكبيرة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك بالبحيرة وسط تعالى أصواته تكبيرات العيد.

مسجد عطا بدمنهور شهد أجواء روحانية ، و وجود البلالين من أجل ادخال البهجة والفرحة علي الأطفال، مع أول ساعات عيد الأضحى المبارك، وسط اجراءات أمنية مشددة فى أماكن التجمعات .

 

الآلاف يؤدون صلاة العيد بجامع عطا بالبحيرة
الآلاف يؤدون صلاة العيد بجامع عطا بالبحيرة
الآلاف يؤدون صلاة العيد بجامع عطا بالبحيرة
الآلاف يؤدون صلاة العيد بجامع عطا بالبحيرة
الآلاف يؤدون صلاة العيد بجامع عطا بالبحيرة
الآلاف يؤدون صلاة العيد بجامع عطا بالبحيرة
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و فتحت ساحات مراكز  الشباب  أبوابها لإقامة صلاة العيد بمدن وقرى البحيرة  والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين معاتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف.

بث مباشر :

https://fb.watch/lrvMntL8LO/?mibextid=DqYSjB

و قد أدى اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، صلاة عيد الأضحي المباركبمسجد التوبة بدمنهور بحضور العميد أمجد البنا المستشار العسكري و محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسيالنواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

وعقب إنتهاء الصلاة قام فضيلة محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، بإلقاء خطبة أشار فيها إلي إن عيدُ الأضحَى يومٌ عظيمٌ مشهودٌ مِنأيامِ اللهِ تعالى، حيثُ يفرحُ فيه حجاجُ بيتِ اللهِ الحرامِ بأداءِ مناسكِهِم، كما يفرحُ المسلمون بفضلِ اللهِ عليهم في العشرِ الأوائل من ذيالحجة، وشعيرةِ الأضحيةِ، ولقاءِ الأهلِ والأحبةِ.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة العيد على الفداء والتضحية الذي غرس أصوله نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام عندمارأى أن يذبح ولده الوحيد "يا بني إني أرى في المنام أنى أذبحك" فرد الإبن على أبيه قائلا "افعل ما تؤمر)، وأكد على أن الأعياد فرصة لصلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمحتاجين.

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