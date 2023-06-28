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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة انهار عليها حائط منزل في أسيوط

مصرع طفلة انهار عليها
مصرع طفلة انهار عليها حائط منزل بأسيوط

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة بعد أن انهار عليها حائط منزل بقرية بني مجد بمركز منفلوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ إلى النجدة بانهيار حائط منزل على طفلة وتسبب في وفاتها.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط منزل قديم بقرية بني مجد، والذي أسفر عن مصرع "مكة. ح"، 4 أعوام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

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