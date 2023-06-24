السجن 4 سنوات لـ عاطل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطل ، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس سنة لحيازته سلاح ناري وذخيرة بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 19539 لسنة 2022 جنايات الفتح إلى ورود معلومات للنقيب مصطفى جاد معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد حيازة المتهم " حسن . م . ج " ، عاطل " والسابق اتهامه في 15 قضية ، مواد مخدرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر متخذا من مسكنه مكانا لإخفائها .

وبتقنين الإجراءات قاد النقيب مصطفى جاد معاون مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش منزله وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد رصاص محلي الصنع و 3 طلقات نارية و 58 قطعة حشيش مخدر ومبلغ مالي .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة