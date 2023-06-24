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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لشخصين شرعا في قتل شقيقين بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط شخصين بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنية لشروعهما في قتل شقيقين بسبب خلافات قديمة بمركز الفتح في أسيوط. 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 18916 لسنة 2022 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا من مستشفى الإيمان العام بوصول محمد . ش . أ " مصابا بطلق ناري بقدمه اليسرى .

انتقل إلى المستشفى ضباط مباحث مركز الفتح وبسؤال المجني عليه اقر اثنا عودته رفقة شقيقه " سيد  " المجني عليه الثاني إلى منزل المجني عليه الأول مستقلان دراجة نارية " موتوسيكل " فوجئ بقيام المتهمان " عمر . م . م " و " أحمد . ن . س " باعتراض طريقهما وقاما بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهما مما أدى إلى إصابة المجني عليه الأول .

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وتوصلت تحريات مباح مركز شرطة الفتح إلى صحة أقوال المجني عليهما وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمان وبتفتيش محيط مسكن المتهم الأول عثر على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع خالي من الطلقات

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