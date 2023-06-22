الحبس سنة لشقيقين شرعا في سرقة خراطيم ماكينة ري بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط شقيقان بالحبس لمدة عام لمحاولتهما سرقة خراطيم مياه ماكينة ري أرض زراعية بقرية عرب العطيات القبلية بمركز الفتح .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 19592 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفتح من " جرجس . ب . ش " بتمكنه من الإمساك بشخصين أثناء محاولتهما سرقة خراطيم المياه الخاصة بماكينة الري الخاصة به .

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص أن الشخصان هما " محمود . ع . ح " 24 عاما ، عامل وشقيقه " برزان . ع . ح " 26 عاما ، عامل، وبحوزتهما تروسيكل يحمل 2 خرطوم مياه خاصة بماكينة مياه الري الخاصة بالمبلغ وبحوزة كلا منهما سلاح ابيض " مطواة " .

وتوصلت تحريات النقيب حسام عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى قيام المتهمان بالوصول إلى ماكينة الري الخاصة بالمبلغ وتمكنا من نزع الخراطيم وتقطيعها إلى ثماني قطع بواسطة سلاح ابيض " مطواة " وحملها على التروسيكل الخاص بهما .

وكان المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال المتهمان إلى محكمة الجنايات لشروعهما على سرقة المنقولات " خراطيم مياه ماكينة ري ارض زراعية مملوكة للمجني عليه " جرجس . ب . ش " بان تمكنا من سرقتها باستخدامهما سلاحا ابيض ولكن خاب مقصدهما بعد أن تم ضبطهما وإحكام السيطرة عليهما من الأهالي .