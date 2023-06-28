بوتين: السلام القوي بين المسلمين والمسيحيين يعزز وحدتنا

قال الرئيس، الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة لمسجد الجمعة في ديربند بروسيا، إن السلام القوي بين الأديان وخاصة بين المسلمين والمسيحيين في روسيا يعزز وحدة الشعب الروسي.

وحسب وسائل إعلام روسية رسمية، قال بوتين من مسجد الجمعة في ديربند، "بفضل الله، وبفضل رجال دين مثلك، لدينا سلام قوي بين الأديان والطوائف في البلاد”.

وأضاف: “البطريرك كيريل موسكو يعلم المسيحيين الأرثوذكس الحفاظ على هذه الدولة، وكل مرة يخبرنا فيها ان المسلمين اخواننا.. هكذا هو الامر ويعزز وحدة شعبنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسلمين في روسيا وكل العالم بـ عيد الأضحي المبارك، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجالية المسلمة في كل روسيا الاتحادية من تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على القيم الأسرية في البلاد.

وقال بوتين في بيان نشرة الكرملين: "هذا العيد الذي يعقب الحج إلى بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية، يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة، ويدعو منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع".

وأضاف الرئيس الرويس وفقا للبيان: "يؤدي مسلمو روسيا دورًا كبيرًا وإبداعيًا في حياة بلادنا، ويسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة الجيل الصالح".