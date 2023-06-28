المملكة تدعم استقرار روسيا.. تفاصيل مكالمة بوتين مع قائد «البحرين»

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تناول خلاله مسار العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وخلال الاتصال، أكد ملك البحرين دعم المملكة للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة مواطنيها، وعلى أهمية الحفاظ على استقرار روسيا وأمن شعبها الصديق وسلامته.

ومن جهته، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لما يوليه من حرص واهتمام على توثيق علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة مع روسيا الاتحادية.

كما هنأ بوتين ملك البحرين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام الخير والتقدم والازدهار.