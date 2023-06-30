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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثالث أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. .بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة والوجه البحري،والسواحل الشمالية الغربية، وتنشط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على شمال وجنوب الصعيد.

 

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية .

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 34 22

دمنهور 32 22

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نخل 35 18

كاترين 32 17

الطور 36 26

طابا 35 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 22

السلوم 30 23

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادى الجديد 38 28

أبوسمبل 39 27

الأرصاد اليوم الجمعة طقس ثالث أيام عيد الأضحى هيئة الأرصاد

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