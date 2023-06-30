أهمية التاكيهات داخل محرك السيارة .. وكيفية التعرف على تلفها

تعمل أجزاء محرك السيارة بتناغم ودقة بالغة ، حيث يتكون محرك السيارة من مجموعة من الأجزاء مسؤولة عن حدوث عملية احتراق الوقود بداخل غرفة محرك السيارة، ومن ضمن تلك الأجزاء ما يسمي بـ "Rocker Arms" وهي التاكيهات المتواجدة اعلي " وش السلندر"، وترتبط بكامات المحرك عن طريق سيخ التاكيهات .

أهمية التاكيهات داخل محرك السيارة وكيفية التعرف علي تلفها

أهمية التاكيهات داخل محرك السيارة وكيفية التعرف علي تلفها

التاكيهات هي المسؤولة عن في فتح وغلق الصمامات التي تعمل علي إدخال الهواء لـ غرفة المحرك وصمامات العادم بعد عملية الاحتراق، بالإضافة الي أن هناك بعض المحركات تعمل بدون تاكيهات منها، Single Overhead Cam SOHC، وDual Overhead Cam DOHC ، ومحركات تتواجد بها كامات على وش السلندر مباشرة، وفي هذه الحالة تقوم الكامات بوظيفة التاكيهات .

أهمية التاكيهات داخل محرك السيارة وكيفية التعرف علي تلفها

عملية الاحتراق لن تحدث بشكل سليم إلا عند عمل التاكيهات بشكل سليم، واذا كان هناك خلل في التاكيهات يؤدي ذلك الي ضعف في قوة وعزم المحرك ويضعف أداء السيارة بشكل ملحوظ.

- علامات تدل علي تلف التاكيهات

أهمية التاكيهات داخل محرك السيارة وكيفية التعرف علي تلفها

1- انبعاث صوت طقطقة من المحرك .

2- إضاءة لمبة المحرك Check Engine لتدل علي مشكلة بالأداء .