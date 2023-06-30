فقد الذاكرة وقدّم آخر أعماله على كرسي متحرك.. ذكرى رحيل نظيم شعراوي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان نظيم شعراوي الذي بدأ مشواره الفني في نهاية الأربعينيات، واستمرت مسيرته الفنية حتى قدم أكثر من 200 عمل فني في السينما والمسرح والتلفزيون.

كان أول أدوار نظيم شعراوي دور طيار في فيلم "فتاة من فلسطين" عام 1948. ثم دخل المعهد العالي للتمثيل وتخرج فيه عام 1953.

وأعطى نظيم شعراوي المسرح المصري الكثير من وقته وأعماله، وخاصة المسرح القومي الذي وقف على خشبته من خلال فرقتي يوسف وهبي ورمسيس.

قدّم نظيم شعراوي على المسرح أعمالا عديدة منها الأخرس، كرسي الاعتراف، ومن أشهر أدواره شخصية القاضي في مسرحية شاهد ماشافش حاجة مع الفنان عادل إمام.

انتقل نظيم شعراوي من المسرح إلى السينما، وكانت له إسهامات عديدة خاصة مع الفنان عادل إمام، منها الواد محروس بتاع الوزير، النوم في العسل، طيور الظلام، ويا عزيزى كلنا لصوص وغيرهم .

كانت ملامح نظيم شعراوي تؤهله للمشاركة في أدوار شخصيات مهمة، ورجال أعمال، وقدم العديد من المسلسلات أيضا، منها ساكن قصادي، والنديم، والأيام، وكان آخر أعماله هو مسلسل "الرجل الآخر" مع الراحل نور الشريف.

وفاة نظيم شعراوي

عانى نظيم شعراوي فى آخر أيامه من المرض لذا اضطر أن يقدم دوره فى مسلسل "الرجل الآخر" على أحد الكراسي المتحركة، ليقوم بعدها بعدة سنوات باعتزال الفن بشكل اضطرارى، بعدما أصابه التعب الشديد ولم يستطع التحرك من المنزل، بالإضافة إلى فقدان الذاكرة.