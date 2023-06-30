سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

كشفت شركة لاند روفر البريطانية عن سياراتها الأيقونية الجديدة Range Rover Evoque، حيث نالت رينج روفر Evoque تعديلات جديدة تمت على المقصورة الداخلية .
محرك رينج روفر Evoque الأيقونية
تستمد سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية قوتها من محركات بنزين وديزل وهجين Plug-in، وتنتج قوة تصل الي 120 كيلووات أي ما يعادل 163 حصان، أو 198 كيلووات أي ما يعادل 269 حصان، وتصل سرعته سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية القصوى الي 190 كم/ساعه، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعه في 2.7 ثانية.
مقصورة رينج روفر Evoque الأيقونية
زودت سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة بتقنيات متطورة منها "ClearSight Ground View" وتعتمد عمل هذه التحديثات الجديدة علي كاميرات متواجدة بـ مقدمة السيارة توفر صورة مركبة للطريق وعجلات السيارة بشكل متحركة على شاشة الكونسول الأوسط لتسهيل القيادة على الطرق الوعرة .
بالإضافة الي تحديثات تعمل من خلال الضغط علي زر المرآه الداخلية أثناء السير من أجل توضيح صورة الكاميرا الخلفية ليتم عرض صورتها بشكل واضح لمجال الرؤية في المرآة، ومعدات رقمية، ونظام ضوئي ذكي، وترتيب جديد للكونسول الأوسط، وشاشة تعمل باللمس منحنية مقاس 4.11 بوصة.
رينج روفر Evoque الأيقونية من الخارج
لم تنال رينج روفر Evoque الأيقونية علي تحديثات خارجية، ولكن تم زيادة عمق الحوض إلى 600 مم، وتم أضافة مصابيح Pixel-LED، ومصابيح خلفية بتقنية LED.
سعر رينج روفر Evoque الأيقونية
سيتم طرح سيارة Range Rover Evoque الجديدة في الأسواق بسعر 61.200 ألف يورو .