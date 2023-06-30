سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

كشفت شركة لاند روفر البريطانية عن سياراتها الأيقونية الجديدة Range Rover Evoque، حيث نالت رينج روفر Evoque تعديلات جديدة تمت على المقصورة الداخلية .

رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة

سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة

محرك رينج روفر Evoque الأيقونية

رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة

تستمد سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية قوتها من محركات بنزين وديزل وهجين Plug-in، وتنتج قوة تصل الي 120 كيلووات أي ما يعادل 163 حصان، أو 198 كيلووات أي ما يعادل 269 حصان، وتصل سرعته سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية القصوى الي 190 كم/ساعه، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعه في 2.7 ثانية.

مقصورة رينج روفر Evoque الأيقونية

سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة

زودت سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة بتقنيات متطورة منها "ClearSight Ground View" وتعتمد عمل هذه التحديثات الجديدة علي كاميرات متواجدة بـ مقدمة السيارة توفر صورة مركبة للطريق وعجلات السيارة بشكل متحركة على شاشة الكونسول الأوسط لتسهيل القيادة على الطرق الوعرة .

رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة

بالإضافة الي تحديثات تعمل من خلال الضغط علي زر المرآه الداخلية أثناء السير من أجل توضيح صورة الكاميرا الخلفية ليتم عرض صورتها بشكل واضح لمجال الرؤية في المرآة، ومعدات رقمية، ونظام ضوئي ذكي، وترتيب جديد للكونسول الأوسط، وشاشة تعمل باللمس منحنية مقاس 4.11 بوصة.

رينج روفر Evoque الأيقونية من الخارج

سيارة رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة

لم تنال رينج روفر Evoque الأيقونية علي تحديثات خارجية، ولكن تم زيادة عمق الحوض إلى 600 مم، وتم أضافة مصابيح Pixel-LED، ومصابيح خلفية بتقنية LED.

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية

رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة

سيتم طرح سيارة Range Rover Evoque الجديدة في الأسواق بسعر 61.200 ألف يورو .